Maltempo New York, forti piogge travolgono lo Stato USA: almeno un morto e gravi danni nella Hudson Valley | VIDEO

Le forti piogge hanno generato pesanti inondazioni nella Hudson Valley di New York, provocando almeno una vittima, strade inondate e chiusure stradali domenica notte, mentre gran parte del resto degli Stati Uniti nordorientali si preparava a una forte tempesta. Una donna sulla trentina è annegata dopo essere stata trascinata via mentre cercava di lasciare la propria casa. Altre due persone sono riuscite a mettersi in salvo. La furia dell’acqua ha spostato massi, che si sono abbattuti sulla casa della donna e danneggiato parte di un muro, ha riferito all’Associated Press il dirigente della contea di Orange Steven Neuhaus. “La casa era completamente circondata dall’acqua. La famiglia ha cercato di scappare,” ha riferito. “E’ stata sopraffatta”.

L’entità della distruzione non sarà nota fino a quando residenti e funzionari inizieranno a rilevare i danni. I funzionari nel frattempo hanno affermato che la tempesta ha già causato danni per decine di milioni di dollari. Il governatore di New York Kathy Hochul ha confermato alla radio WCBS che diverse persone sono disperse e che una casa era stata spazzata via. Le piogge hanno colpito alcune parti di New York più duramente di altre, ma i funzionari hanno affermato che le comunità a Est dello Stato dovrebbero prepararsi a piogge torrenziali e possibili alluvioni lampo.

Il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza per la contea di Orange, a circa 96 km a Nord di New York City, dove sono caduti circa 20 cm di pioggia. Successivamente ha esteso lo stato di emergenza alla contea di Ontario, nella parte occidentale di New York, a Sud/Est di Rochester. West Point, sede dell’Accademia militare degli Stati Uniti, è stata gravemente allagata. I funzionari temono che alcuni edifici storici possano subire danni causati dall’acqua.

Il National Weather Service ha emesso allerte meteo per alluvioni lampo in parti del Sud/Est di New York, così come avvisi per il Nord/Est del New Jersey. In queste ore “è prevista una considerevole minaccia di inondazioni con un alto rischio di precipitazioni eccessive in gran parte del New England,” ha sottolineato il NWS. La pioggia intensa potrebbe essere particolarmente forte nel Vermont e nel Nord/Est di New York. Temporali sono previsti anche a New York City.

Inondazioni nello Stato di New York: sinagoga circondata dall'acqua a Stony Point