Maltempo: notte di interventi a Milano

Lavoro senza sosta nella notte per i Vigili del fuoco a Milano, con oltre 350 richieste d’intervento. All’alba ne sono rimaste un centinaio. Nelle scorse ore gli automezzi e il personale dei Vdf era ovunque in città, soprattutto in prossimità di incroci e corsie preferenziali, cantieri ed edifici pubblici, i più colpiti dalle piante crollate. Intanto è tornato il sole, e non si registrano ulteriori feriti.

