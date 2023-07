Maltempo: oggi in Trentino si puliscono le strade da alberi e fango

MeteoWeb

Tecnici della Provincia autonoma di Trento e vigili del fuoco volontari ancora al lavoro per ripristinare la viabilità dopo il temporale di ieri, con il forte vento che ha provocato schianti di alberi e caduta di rami sulle strade provinciali e anche colate di fango. Riaperta in mattinata la SS 50 del Grappa e passo Rolle, dal km 102 al km 106 in località Forte Buso, nel comune di Predazzo, mentre resta ancora chiusa per lavori di rimozione piante e pulizia della sede stradale la SS 346 del passo San Pellegrino, dal km 3 al km 6 in località Fango, nel comune di Moena.

Di seguito le arterie della rete stradale provinciale su cui si sono verificati gli eventi più rilevanti.

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINE’

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale.

Nella giornata di ieri si sono verificati alcuni schianti di alberi e caduta di rami in carreggiata, subito rimossi dal personale operaio del Servizio Gestione Strade, lungo le seguenti strade:

– SP 11 di Levico-Vetriolo in prossimità di località Compet;

– SP 66 di Montagnaga in prossimità del bivio per il lago di Canzolino;

– SP 108 della Val di Centa a monte dell’abitato di Centa San Nicolò.

Strade sett 5A – VAL DI NON

Non si registrano particolari criticità lungo le strade della Val di Non.

Nella giornata di ieri si sono verificati alcuni schianti di alberi e caduta di rami in carreggiata, subito rimossi dal personale operaio del Servizio Gestione Strade, lungo la:

– SS 42 del Passo del Tonale e della Mendola, in prossimità dell’abitato di Fondo.

Strade sett 3 – VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Come detto, rimane chiusa per lavori di rimozione piante cadute o pericolanti e pulizia della sede stradale la:

– SS 346 del passo San Pellegrino dal km 3 al km 6 in località Fango nel comune di Moena;

Riaperta nella mattinata la SS 50 del Grappa e passo Rolle dal km 102 al km 106 in località Forte Buso nel comune di Predazzo

