Maltempo, Padovano bombardato dalla grandine: Grantorto tra le zone più colpite | FOTO e VIDEO

La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Veneto ieri ha bersagliato in particolare la Pedemontana e la pianura, provocando anche diversi feriti. I danni maggiori si sono registrati tra le province di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia. Un furioso temporale ha colpito l’Alta Padovana con forte pioggia, impetuose raffiche di vento e chicchi di grandine come palle da biliardo. Colpite diverse località, tra cui Grantorto (immagini della gallery), Cittadella, Loreggia, Fontaniva, Vigodarzere, Limena, Cadoneghe, Camposampiero, San Giorgio delle Pertiche.

I danni sono diversi, tra automobili distrutte nei lunotti e martoriate nella carrozzeria, tetti bucati e lucernari sfondati, garage rovinati, strade allagate, con alberi e cartelli stradali caduti.

Rovinosa grandinata nel Padovano, le immagini da Grantorto

