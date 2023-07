Maltempo: padre e figli in difficoltà, soccorsi alle Pale di San Martino

MeteoWeb

Si è concluso nella notte un intervento di soccorso di 3 escursionisti di nazionalità belga, un 50enne con due figli minorenni di 14 anni e di 12 anni, poco più a valle della forcella delle Mughe nel gruppo delle Pale di San Martino, a una quota di circa 2.200, al confine tra Trentino e Veneto. In rientro verso il rifugio Treviso dopo un’escursione, sono stati sorpresi dal maltempo. In prossimità della forcella delle Mughe hanno chiesto aiuto ad un familiare che si trovava al rifugio Treviso, che ha allertato i soccorritori intorno alle 22. I tre escursionisti sono stati raggiunti poco prima della mezzanotte e, dopo essere stati rifocillati, sono stati riaccompagnati a valle in sicurezza, sotto la pioggia.