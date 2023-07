Maltempo Francia, temporali a Parigi: disagi alla stazione Montparnasse

MeteoWeb

I temporali che sii stanno abbattendo sulla regione di Parigi hanno causato disagi nei collegamenti ferroviari, in particolare alla stazione di Montparnasse, tra le principali stazioni ferroviarie della capitale francese. La SNCF annuncia ritardi significativi all’arrivo e alla partenza dalla stazione a causa del maltempo. I treni principali stanno subendo ritardi fino ad un’ora e mezza a causa di “problemi di segnalazione legati al maltempo a sud di Massy”. “Un guasto alla segnaletica sta seriamente interrompendo il traffico in partenza e in arrivo a Parigi-Montparnasse fino all’inizio della serata. Come causa, i violenti temporali tra Massy-TGV e Courtalain all’ingresso della linea ad alta velocità”, indica l’account Twitter di SNCF Voyageurs.

“Il traffico è attualmente molto perturbato all’ingresso e all’uscita della linea ad alta velocità atlantica”, ha affermato il gruppo pubblico. Le squadre di SNCF Réseau sono sul posto a Massy e “la diagnosi è iniziata”, ha indicato la SNCF, precisando che la circolazione dei treni non è stata interrotta. Il traffico dovrebbe essere alterato almeno fino a prima serata, secondo Le Parisien.

Un giornalista dell’AFP presente sulla scena ha descritto sale affollate di viaggiatori che fissano gli schermi informativi. Gli annunci suonano ogni 5 minuti nella stazione per avvertire che sono previsti ritardi significativi.