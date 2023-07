Maltempo, violenti temporali in Piemonte: grandine di grosse dimensioni tra Asti e Alessandria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La giornata è iniziata all’insegna del forte maltempo in Piemonte. Oltre a piogge intense, in provincia è tornata anche la grandine, segnalata in queste ore a Santhià, Alto Canavese, Castelnuovo Don Bosco e nel Monferrato. Un violento temporale ha colpito l’Astigiano e in particolare la zona Nord, in cui è stata segnalata grandine di grosse dimensioni, fino a 6 cm di diametro a Castelnuovo Don Bosco e Moncucco Torinese.

Una donna è stata colpita da un albero ed è rimasta gravemente ferita nel Novarese. L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi di un agriturismo di Castelletto Ticino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Le ferite della donna sono state giudicate da codice rosso: dovrebbe essere elitrasportata al Cto di Torino ma al momento sembra che l’eliambulanza non riesca a decollare proprio a causa delle condizioni meteo avverse.

Forte maltempo a Mirabello Monferrato, grandinata con chicchi di 3-4 cm

