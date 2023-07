“Non è maltempo”: Fridays for Future organizza un presidio alla sede della Regione Lombardia

MeteoWeb

Per la giornata di domani, venerdì 27 luglio, il movimento ambientalista dei Fridays For Future ha organizzato un presidio sotto il palazzo della Regione Lombardia “per dire basta al negazionismo e per pretendere che la crisi climatica venga affrontata subito”. Lo slogan scelto è “non chiamatelo maltempo“. L’invito è quello di portare “detriti, i rami, i rottami e altre prove di ciò che la tempesta ha causato” perché “la crisi climatica è ormai sotto gli occhi di tutti – hanno spiegato gli ambientalisti – è ora che la vedano anche dal Palazzo della Regione”.

Al presidio di domani sarà presente anche l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. “Singolare come alcuni esponenti di governo e personalità della maggioranza si stiano accorgendo ora della crisi climatica – ha commentato Onorio Rosati, consigliere reginale in Lombardia di Avs – certo è che da noi in Lombardia il fenomeno si è manifestato in tutta la sua potenza nei giorni scorsi e non basterà aver corso ai ripari chiedendo in fretta e furia lo stato di emergenza”.