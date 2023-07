Maltempo a Ravenna: il sindaco raccomanda di non muovere i frammenti di amianto

MeteoWeb

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale alla luce del Maltempo che si è abbattuto sabato scorso sull’Emilia Romagna e anche su Ravenna ha scritto, sul suo profilo Facebook: “Come già ribadito – osserva – il forte vento ha mobilizzato alcune strutture e coperture contenenti amianto soprattutto in aperta campagna. In attesa che partano le procedure di ritiro da parte delle ditte specializzate incaricate da Hera – conclude il primo cittadino ravennate – si raccomanda di non movimentare i frammenti di amianto, ma di provvedere a bagnarli al fine di limitare la dispersione di fibre nell’aria“.