Maltempo in Romagna: nubifragio a Forlì, raffiche a 90 km/h | FOTO

Forte maltempo in tarda mattinata a Forlì: in pochi minuti in vento si è rinforzato fino a fare registrare raffiche oltre i 90 km/h, provocando la caduta di diversi alberi in vari punti della città. Non si segnalano fortunatamente feriti. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Al forte vento è seguito un violento nubifragio con grandine. Sensibile il calo della temperatura durante le fasi di maltempo più intenso, circa 9°C.

