Maltempo Rovigo: forti temporali e alberi abbattuti, decine di interventi

Decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco al lavoro in provincia di Rovigo dalla serata di ieri a causa del maltempo, che ha abbattuto alberi e insegne. Squadre dei vigili del fuoco di Rovigo, del distaccamento di Adria con il supporto di quelle di Cavarzere (Venezia) e Vicenza ancora impegnate per ripristinare la sicurezza nell’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

