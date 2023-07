Maltempo, Slovenia bersagliata da tempeste nella notte: tetti, finestre e auto danneggiati dalla grandine

MeteoWeb

Forti tempeste hanno colpito la Slovenia nella notte e nelle prime ore della mattina, secondo quanto riporta l’agenzia STA. Le aree più colpite sono state la regione occidentale e orientale intorno a Celje. Tetti, finestre e automobili sono stati danneggiati dalle grandinate. In alcune località della Primorska occidentale, della Stajerska orientale, di Slovenska Bistrica e di Ptuj, manca l’elettricità. I treni tra Celje e Poljane e Jesenice e Nova Gorica subiranno ritardi a causa dei danni causati dalla tempesta. Oggi è in vigore un’allerta arancione per l’intero Paese e al Sud sono possibili grandinate pomeridiane.