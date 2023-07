Maltempo in Svizzera, a La Chaux-de-Fonds un fortunale come un uragano: città distrutta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Temporale di violenza inaudita in tarda mattinata a La Chaux-de-Fonds, città svizzera nel Canton Neuchâtel, nella regione del Giura. La polizia cantonale ha confermato il bilancio di un morto e numerosi feriti. “I danni materiali sono considerevoli,” ha spiegato la polizia di Neuchâtel a Keystone-ATS. Diversi alberi sono stati sradicati dalle violente raffiche di vento. Una gru da costruzione è caduta nelle immediate vicinanze della stazione. Sono state registrate raffiche da uragano, fino a 217 km/h.

Svizzera, venti da uragano a La Chaux-de-Fonds

Venti fa uragano in Svizzera, crolla gru a La Chaux-de-Fonds

