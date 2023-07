Maltempo in Svizzera: violento temporale a Zurigo, fuggi-fuggi dalle strade del centro | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo continua ad imperversare sulla Svizzera, colpita in questi giorni da forti temporali con temperature in picchiata. Stamani Zurigo si è svegliata sotto la pioggia, che poi ha però lasciato spazio ad ampie schiarite nel corso della mattinata. La temperatura, dopo una minima di +17°C, è salita fino a +23°C ma nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15:15, un nuovo forte temporale proveniente da sud/ovest ha colpito la città con una tempesta di fulmini e pioggia molto forte. Il nubifragio è durato una decina di minuti, sufficienti a scatenare il panico nel centro storico dove le persone sono fuggite al riparo.

La temperatura è crollata nuovamente a +17°C in pieno giorno, lasciando la città in condizioni di freddo e maltempo. Gli stabilimenti balneari del Lago e lungo il fiume Limmat oggi sono rimasti completamente vuoti.

