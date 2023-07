Maltempo, forte temporale attraversa Veneto ed Emilia: grandine media e forte vento, nubifragio tra Molise e Campania | FOTO

MeteoWeb

Un forte temporale è sceso dalle Prealpi e, dopo aver attraversato il Veneto, è giunto in Emilia Romagna in serata. A Rovigo, è avvenuto un acquazzone con grandine piccola e vento molto forte intorno alle ore 21:40; notevole l’accumulo di grandine a Crespino, sempre nel Rodigino. Dopo aver colpito la provincia di Rovigo, il temporale si è spostato verso sud, interessando il Ferrarese con grandine di media taglia e forti raffiche di vento associate (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il temporale, in moto verso sud-sudest, è ora arrivato ad interessare anche Ravenna.

In Veneto, nella giornata di oggi sono caduti 41mm di pioggia a Schio, 31mm a Battaglia Terme, 24mm a Pozzonovo, 21mm a Ponte San Nicolò, 17mm a Padova. In Emilia Romagna, 17mm ad Argenta, 16mma Jolanda di Savoia, 15mm ad Anita.

Nel tardo pomeriggio di oggi, invece, un forte temporale ha colpito la zona di confine tra Molise, Campania e Puglia. Un violento nubifragio ha scaricato ben 66mm di pioggia a San Bartolomeo in Galdo, nel Beneventano, tra le 18:30 e le 19:45. Segnaliamo sempre in zona 15mm a Gambatesa e 11mm a Campodipietra, in provincia di Campobasso, e 16mm a Castelluccio Valmaggiore, nel Foggiano. Un altro forte temporale sta interessando la zona di Bari dalle 22. Segnaliamo: 22mm di pioggia a Terlizzi e Ruvo di Puglia e 12mm a Bitonto.

