Maltempo, notte di forti temporali in Alto Adige: 1300 fulmini, chiuso passo Resia

Notte di forte maltempo in Alto Adige: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa di forti piogge, vento e frane. Sono stati registrati 1.300 fulmini, secondo quanto ha comunicato il servizio meteo provinciale. La strada statale della Val Venosta che porta a passo Resia è stata chiusa tra Curon e San Valentino. Una colata di fango ha colpito un’autovettura con a bordo 2 persone rimaste illese. Passo Resia resta al momento inaccessibile in quanto la strada secondaria che si trova sull’altra sponda dell’omonimo lago è chiusa per lavori.

