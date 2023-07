Continua il maltempo sull’Italia: ancora forti temporali al Centro, allerta anche al Sud

MeteoWeb

È stata una notte di maltempo al Centro-Nord con forti temporali in particolare tra Toscana, Umbria e Marche, che hanno scaricato ingenti quantitativi di pioggia e migliaia di fulmini. Ma anche al Nord-Est non sono mancati forti temporali, in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Solo in Umbria sono stati circa 5mila i fulmini caduti in 12 ore, dalle 20 di venerdì alle 8 di questa mattina. Il dato, per l’ANSA, arriva dalle elaborazioni della sala operativa della Protezione Civile regionale che ha sede a Foligno. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio, hanno per lo più interessato il centro-sud della regione, con valori importanti nell’area Bastia Umbra e Assisi con 86mm di pioggia, 95mm si sono registrati a Foligno, 85mm a Ponte Felcino. Piogge intense anche nella zona di Città della Pieve. La pioggia ha anche fatto salire il livello di diversi fiumi, come il Topino, che però non destano preoccupazione.

Sono una settantina gli interventi svolti per maltempo dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Perugia. Altri 25 risultano in coda. Non viene comunque segnala alcuna criticità. Gli interventi, principalmente relativi ad allagamenti, danni d’acqua e rami caduti, sono stati svolti da sette squadre di Perugia, Assisi, Foligno, Gaifana e Città della Pieve. I Vigili del Fuoco hanno reso noto che sono state richiamate ulteriori unità per far fronte a quelli accumulati. È stato attentamente monitorato il torrente Tescio, il cui livello era salito durante la notte ma subito rientrato. Stessa cosa per il torrente Fosso delle Piazze in località Ponticelli a Città della Pieve, anch’esso al momento sotto controllo.

In Toscana, nelle ultime 12 ore, sono caduti: 83mm a Parrana San Martino, 63mm a Spineta, 48mm a Collesalvetti, 44mm a Monticiano. “In diminuzione i livelli dei fiumi, aperto il servizio di piena sul Montelungo a Chiusi, tornato adesso sotto il primo livello. Il Tora dopo il colmo di piena a 3,45 metri è tornato sotto il primo livello. Il Fine a Collesalvetti ha superato il primo livello ma ha raggiunto il colmo di piena. Sotto controllo anche il Canale della Chiana e il Fiume Orcia“. Lo ha scritto su Facebook il Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, aggiornando sulla situazione maltempo nella regione.

Tragedia sfiorata a Rosignano Marittimo, cittadina a sud di Livorno. Forse a causa della pioggia caduta in abbondanza durante la giornata di ieri, un grosso muro è crollato di schianto intorno alle 4:30 travolgendo numerose auto in sosta lungo via Montanara. Fortunatamente, visto l’orario, per strada non si trovava nessuno e quindi non risultano persone coinvolte. Danni ingenti, invece, alle auto che si trovavano parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Livorno che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dove si è verificato il crollo.

Forti temporali in arrivo dal mare hanno interessato anche il Lazio nella notte, in particolare il litorale pontino, e la Campania. Segnaliamo: 58mm a Borgo San Michele (Latina), 46mm a Sabaudia, 43mm ad Anzio, 32mm a San Felice Circeo. Forti piogge hanno interessato in mattinata anche Roma, in particolare il settore nord della città, con 29mm caduti a Roma Bufalotta, 26mm a Roma Vigne Nuove, 22mm a Roma Nord. Segnaliamo anche 27mm a Guidonia Montecelio e 21mm a Monterotondo.

In Campania, è stato interessato in particolare il Salernitano. Tra i dati pluviometrici più significativi finora, segnaliamo: 48mm a Frassineto, 37mm a Gioi Cilento, 35mm a Castiglione del Genovesi, 32mm a Cava de’ Tirreni, 23mm a Salerno e Scafati. Ma le piogge hanno colpito anche il resto della regione: 29mm ad Ariano Irpino, 28mm a Carinola, Pannarano, 26mm a Castellammare di Stabia, Bagnoli Irpino, 25mm a Pontelandolfo, Vico Equense, 22mm ad Avellino.

Le previsioni per le prossime ore

Il maltempo continuerà a colpire il Centro Italia anche nel pomeriggio di oggi, estendendosi anche alle regioni del Sud e colpendo anche parte del Nord. Le mappe del modello Moloch di CNR-ISAC indicano che forti temporali colpiranno ancora Toscana, Umbria, Marche e l’Appennino tosco-emiliano. Cadranno da 50 a 100mm di pioggia localmente, soprattutto nelle aree interne di Toscana e Umbria. Forti piogge attese anche nel nord del Lazio e nelle aree appenniniche, mentre forti temporali colpiranno il nord della Lombardia, il Trentino Alto Adige e il nord del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati che in quest’ultima regione e localmente in Lombardia potranno raggiungere anche i 100mm.

Per quanto riguarda le regioni del Sud, forti temporali si abbatteranno sulla Puglia centrale e sulla Basilicata, con accumuli possibili di 50-75mm. Interessate dalle piogge, anche se in maniera più marginale, anche la fascia tirrenica della Calabria e parte di quella siciliana, soprattutto nel Messinese.

Attenzione anche al vento che soffierà forte sul Tirreno, interessando soprattutto le coste di Sardegna e Sicilia, ma anche di Lazio e Campania. Forte vento anche sull’Adriatico meridionale, sulle coste della Puglia, e sullo Ionio, sulle coste della Calabria.

