Maltempo Toscana: oggi sopralluogo di Figliuolo e Giani in Alto Mugello

In corso il sopralluogo in Alto Mugello, in elicottero, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione delle aree alluvionate dell’Emilia Romagna e in Toscana: la zona interessata è in particolare quella di Firenzuola, Marradi, Londa e Palazzuolo, le realtà toscane più colpite dall’ondata di maltempo del maggio scorso. Successivamente Giani e Figliuolo incontreranno la stampa a Firenze.