Maltempo Toscana: 1400 fulmini in 3 ore, a Sestino raffiche di vento a 105 km/h

In Toscana si registrano piogge sparse in molte zone ma solo localmente a carattere intenso. Nelle ultime tre ore 1.400 fulmini sono stati registrati in tutta la regione. A Sestino rilevate raffiche di vento a 105 km/h, 65 km/h a Castelnuovo Val di Cecina. E’ quanto ha comunicato il presidente della Regione, Eugenio Giani, evidenziando: “Con la sala operativa seguiamo la perturbazione, pronti a intervenire in caso di necessità“.

