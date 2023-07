Maltempo Toscana: oggi sopralluogo in Alto Mugello, “oltre 400 frane”

MeteoWeb

“Abbiamo vissuto un’ora sull’elicottero sulle zone direttamente toccate in Toscana, da quello abbiamo tratto le indicazioni sul numero di frane probabilmente sono più di 400 che hanno danneggiato la viabilità“: è quanto ha affermato il governatore della Toscana, Eugenio Giani, dopo il sopralluogo con il generale Francesco Paolo Figliuolo sull’Alto Mugello colpito dalle alluvioni a maggio. “Ci siamo confrontati con le categorie economiche, i quattro sindaci interessati, i sindacati. Finita la fase di primissima emergenza, oggi inizia la fase della ricostruzione. Lo sguardo che dobbiamo mantenere è pensare a una ricostruzione che abbia una prospettiva per il futuro,” ha sottolineato Giani

Sulle stime dei danni “stiamo facendo delle ricognizioni, in questo momento non do numeri al lotto, sono abituato a riflettere,” ha affermato Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione delle aree alluvionate. “Il presidente del Consiglio Meloni e tutto il Governo pongono la massima attenzione sulla ricostruzione di tutti i territori che sono stati oggetto dell’alluvione. Per cui li vedremo insieme, elaboreremo i piani, ci prenderemo il tempo peraltro indicato nel decreto, lo faremo in maniera scientifica, tenendo conto dei territori: il commissario non si mette dentro la sua stanza a elaborare piani, si fanno insieme ai territori e ai subcommissari. A brevissimo provvederò a nominarli ovviamente d’intesa con i territori, delimiteremo insieme i perimetri delle responsabilità di ciascuno, ma si lavorerà in stretto raccordo, tenendo presente le esigenze del territorio“.