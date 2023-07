Maltempo, frane ed esondazioni: situazione drammatica in Trentino-Alto Adige, 82 mm in Friuli-Venezia Giulia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violenti temporali si sono abbattuti nella notte su diverse zone del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, causando molti danni. Dalla mezzanotte i picchi più intensi si sono registrati a San Bernardo, frazione di Udine, con ben 82 mm, seguono i 43 mm di Ronchi dei Legionari, 29 mm a Gardolo, a Nord di Trento. A causa del maltempo, a Valdaora i pompieri sono intervenuti per strade allagate e coperte da fango. Un torrente ha abbattuto dei ponti e la frazione di Sorafurcia è parzialmente isolata. A Colfosco una frana ha investito delle auto sul parcheggio alla base del sentiero della ferrata Tridentina.

Anche a Parcines, Verdins e Scena sono stati svolti diversi interventi dai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti.

Alto Adige: torrente abbatte ponti, frazione di Sorafurcia parzialmente isolata

Colfosco: frana investe auto nel parcheggio del sentiero della ferrata tridentina

Maltempo Alto Adige, le immagini da Valdaora

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: