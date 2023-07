Maltempo: in Trentino grandine, frane e smottamenti, 73 mm Malga Bissina

MeteoWeb

Quella trascorsa è stata un’altra notte di lavoro per il personale della Protezione civile del Trentino, sia della componente permanente che per i volontari, a cui sta seguendo una giornata di attività per contenere gli effetti del maltempo e rispondere alle esigenze della popolazione. L’importante evento meteo che si è verificato tra ieri e questa notte ha interessato prevalentemente, ma non solo, il Trentino meridionale e l’alto Sarca. Le chiamate alla Centrale dei Vigili del Fuoco tra ieri sera e questa notte sono infatti riferite principalmente al Trentino meridionale, con una maggiore concentrazione ad Arco, e riguardano per lo più allagamenti, schianti di alberi, rotture di tegole e finestre da tetto. Questa mattina le chiamate sono giunte da diverse località del Trentino. La maggiore concentrazione di pioggia si è avuta a Malga Bissina: 73,0 mm dalle ore 00:00 del 24/07.

Tra gli eventi da segnalare:

una intensa grandinata abbattutasi ieri in bassa Valsugana;

alcuni allagamenti, domestici e in qualche strada e piazza, tra Trento e la Valsugana, sempre ieri;

una colata di detriti dal Rio Dosson in val Genova;

il sottopasso della SP 59 Nomi – Calliano allagato;

uno smottamento al km 23,250 del SS 421 dei Laghi di Molveno e Tenno;

un soccorso a turisti nel torrente Palvico;

alcune colate localizzate di materiale.

Per quanto riguarda gli interventi sulla rete stradale va detto che il ripristino è in corso di svolgimento e in via di conclusione.

Oltre agli interventi fatti sul territorio, da segnalare anche l’attività messa in campo questa notte per limitare il trasporto di materiale fluitato sul fiume Sarca. L’attività si è svolta utilizzando la diga di Ponte Pià (gestita da HDE) dove, attraverso scarichi controllati, si è cercato di ridurre la portata in arrivo da monte e limitare il trasporto di materiale vegetale (fluitato) verso valle.

