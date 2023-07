Maltempo: l’uomo colpito da fulmine in Veneto sarà dimesso domani

MeteoWeb

Arriva almeno una buona notizia dal Veneto piegato dal maltempo estremo degli ultimi giorni: un uomo rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un fulmine il 21 luglio, mentre si riparava sotto un albero a Porta Nuova, a Verona, sarà dimesso domani. “Dopo la conta dei danni di questa forte ondata di maltempo, giunge anche una notizia che rincuora. Domani sarà dimesso l’uomo colpito da un fulmine in centro a Verona“, ha comunicato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Se non fosse stato per Remy Joel Egoue Mongoue, medico della Medicina nucleare dell’Azienda Ospedaliera veronese, la scossa avrebbe avuto conseguenze ancora peggiori, forse mortali. Le tempestive manovre cardiorespiratorie di soccorso del medico e la chiamata al 118 sono stati determinanti per salvargli la vita e impedire ulteriori complicanze. Ringrazio il Dottor Egoue Mongoue e tutti i sanitari che sono intervenuti“.