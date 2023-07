Piogge incessanti nel Nord/Est degli USA: alluvione lampo in Pennsylvania, 5 morti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno colpito domenica il Nord/Est degli USA, già saturo per le intense precipitazioni registrate la 2ª volta in una settimana, provocando un’altra serie di alluvioni lampo, voli aerei cancellati e interruzioni di corrente. In Pennsylvania, un’improvvisa inondazione nel tardo pomeriggio di sabato ha causato almeno 5 vittime. Funzionari nell’Upper Makefield Township della contea di Bucks in Pennsylvania hanno riferito che le piogge torrenziali si sono verificate intorno alle 17:30 di sabato nell’area di Washington Crossing, spazzando via diverse auto. Almeno 5 persone sono morte e 2 bambini, un bambino di 9 mesi e sua sorella di 2 anni, sono dispersi, secondo le autorità. Altre parti della costa orientale hanno subito forti piogge, inclusi Vermont, New York, New Jersey, Delaware e Maryland.

Cancellati oltre 2.000 voli in entrata e in uscita dal Paese, di cui più di 300 all’aeroporto internazionale di Newark, nel New Jersey. Il John F. Kennedy, uno degli scali più trafficati degli States, e LaGuardia, entrambi a New York, hanno invitato via Twitter i viaggiatori a contattare la propria compagnia prima di presentarsi in aeroporto.

Alluvione in Pennsylvania, strade e ponti danneggiati a Makefield