Maltempo USA, tempeste a Washington: 200mila persone senza elettricità | VIDEO

Negli USA, il fronte freddo che ha offerto sollievo da 3 giorni di caldo e umidità estremi ha interagito con quel caldo e quell’umidità per creare potenti tempeste che a un certo punto hanno lasciato più di 200mila utenze senza elettricità, principalmente e Washington, ma anche in Maryland e in Virginia. Verso le 23 ora locale, Pepco ha riferito che più di 35mila utenze erano ancora senza elettricità. Dominion ha riportato quasi 61mila utenze ancora al buio. BGE ne ha segnalati più di 23mila, SMECO ne ha segnalati più di 21mila e MonPower ne ha segnalati quasi 700.