Nuova ondata di maltempo in Veneto: allagamenti e grandinate tra Vicenza e Rovigo

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta oggi in Veneto, interessando tutta la regione: in tilt i centralini dei vigili del fuoco per le richieste di soccorso arrivate in tempi ravvicinati. A Vicenza i pompieri segnalano 50 interventi in attesa, che riguardano soprattutto allagamenti e cadute di alberi e cornicioni. Molti allagamenti sono anche a Rovigo mentre un albero caduto ha interrotto la circolazione ad Asiago (Vicenza) lungo la provinciale 128.

A Schio una forte grandinata a distrutto le colture e molti parabrezza di automobili. Sono ingentissimi, secondo una prima stima, i danni nel versante della Pedemontana vicentina, nella zona compresa tra la parte più a nord del comune di Schio e le sommità del Pasubio, di Monte Cimone e di Tonezza. In particolare i comuni di Laghi, Posina, Arsiero, Velo d’Astico e Valli del Pasubio sono stati interessati da una violenta grandinata, durata una decina di minuti, che ha distrutto i parabrezza di molte vetture, ma ha anche causato danni ad abitazioni, con rotture di vetri, pannelli solari, cupole e lampioni.

Sulla strada che porta al Pasubio, affollata da metà mattinata da molti escursionisti, impegnati a salire sulle gallerie, si sono vissuti momenti di paura dopo che la grandinata è arrivata quasi all’improvviso, obbligando le persone a rifugiarsi sotto le piante o in ripari di fortuna. Per molti di loro la brutta sorpresa, una volta rientrati nel piazzale, dove si trova il parcheggio, di vetri laterali, lunotti e parabrezza infranti e di danni ingentissimi alla carrozzeria.

A raccontare l’accaduto è Loredana Sella, titolare della Trattoria “Dalla Santa” di Laghi (Vicenza), il comune più piccolo del Veneto, la cui struttura ha riportato danni molto seri. “Il bilancio è solo parziale – spiega – ma la grandinata ha distrutto tavolini e sedie che si trovavano nell’area all’aperto, oltre a danneggiare anche le strutture del plateatico. Solo nelle prossime ore potremo verificare i danni al tetto e ai pannelli solari, che temiamo siano anch’essi danneggiati perchè il rumore era molto forte”. “Al momento della grandinata – continua la titolare del locale – i nostri clienti erano a pranzo e solo una volta conclusa l’ondata di maltempo hanno potuto verificare, praticamente tutti, danni ingenti, ai vetri e alle carrozzerie, delle vetture che si trovavano nel parcheggio”. Durante la fase più intensa della grandinata, racconta Sella, il ristorante ha dato ospitalità, pur non avendo posti liberi nei tavoli, ad un gruppo di scout, che si trovavano in campeggio nella zona e sono stati costretti a trovare rifugio in un luogo coperto, in quanto restare sotto le tende risultava troppo pericoloso.

