Forte maltempo in Veneto, nubifragi e potenti raffiche a Venezia: situazione critica a Portogruaro | FOTO

Tralicci e alberi abbattuti, così come una quercia secolare, rami ovunque e soprattutto sulla sede stradale. Intensi nubifragi ma soprattutto potenti raffiche di vento hanno colpito nelle scorse ore il Veneto orientale, la zona della città metropolitana di Venezia, ed in particolare Portogruaro. Nella località (Rione San Nicolò) sono stati registrati ben 30 mm di pioggia in soli 15 minuti intorno alle 2 di questa notte, con un accumulo, fino alle 7, di circa 44 mm.

Vigili del Fuoco, Protezione civile e mezzi di soccorso sul posto. A causa della caduta di alberi e rami nella sede stradale il settore viabilità della Città metropolitana ha attivato alcuni sensi unici alternati lungo la Sp42 nei comuni del Veneto Orientale. Tra i Comuni più colpiti Fossalta di Portogruaro e il Concordia Sagittaria. Tra Portogruaro e Concordia segnalati interventi nelle vie Malintrada, Stadio, Selva Maggiore, viale Venezia, Levada e San Pietro.

