Maltempo: vento a 90 km/h e punte di 40 mm di pioggia sulla riviera romagnola, situazione critica a Gatteo Mare

Notte di maltempo in gran parte della riviera romagnola, colpita da forti temporali con piogge intense e impetuose raffiche di vento. Situazione critica in particolare nella zona di Gatteo Mare, nel Cesenate: le raffiche hanno sfiorato i 90 km/h, provocando la caduta di diversi alberi. Il vento è stato accompagnato da piogge che in alcuni punti hanno toccato punte di 40 mm. Il sistema fognario non è stato in grado di ricevere e smaltire l’acqua e le vie di Gatteo si sono trasformate in fiumi. In seguito la situazione è tornata gradatamente alla normalità. Il fronte temporalesco si è poi diretto verso Cesenatico, dove si sono verificati contenuti allagamenti, e Rimini. Il maltempo ha portato anche un brusco calo delle temperature.

