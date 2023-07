Maltempo, violenti temporali in Alto Adige: esonda il torrente Furcia, ponte abbattuto | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo è arrivato puntuale come da previsioni al Nord Italia. Un violento temporale si è abbattuto questa sera sulla Val Pusteria in Alto Adige. Il torrente Furcia è esondato a Valdaora, abbattendo un ponte. La località di Sorafurcia è parzialmente isolata. Sulla strada statale che porta in Val Gardena una frana ha investito quattro autovetture parcheggiate e, quindi, senza persone a bordo. Frane anche in Val Badia. Nelle zone colpite i vigili del fuoco hanno effettuato già numerosi interventi, dopo che i torrenti ingrossati per la pioggia hanno distrutto e trascinato via anche alcuni ponti in legno.

Il temporale ha scaricato 55mm di pioggia a Monguelfo, 47mm a San Vito di Braies, 46mm a Dobbiaco, 25mm a Cortina d’Ampezzo e Sarentino, 23mm a San Genesio Atesino, 20mm a San Martino in Badia.

Intanto sono proseguiti per l’intera giornata di oggi gli interventi riconducibili al maltempo che dalla tarda serata di lunedì scorso stanno impegnando senza sosta i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia supportati anche da personale e mezzi arrivati da fuori regione, in modo particolare a causa delle devastanti grandinate che hanno colpito la Regione. Al comando di Gorizia sono stati ultimati gli ultimi 18 interventi azzerando quindi le richieste; al comando di Pordenone sono invece 20 gli interventi conclusi e circa 160 le richieste da evadere; al comando di Udine i Vigili del fuoco hanno portato a conclusione 80 interventi, ma le richieste in coda sono più di 600. Tutte le sale operative dei 4 comandi Vigili del fuoco della regione e la sala operativa della Direzione Regionale stanno anche monitorando l’evoluzione delle condizioni meteo per rispondere nel minor tempo possibile ad altre eventuali criticità che potrebbero presentarsi sul territorio.

