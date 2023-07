Maltempo, violenti temporali tra Piemonte e Lombardia nella notte: tempeste di fulmini

MeteoWeb

Continua il maltempo sull’Italia: violenti temporali nella notte stanno colpendo l’area di confine tra Piemonte e Lombardia, con intensi nubifragi sulla Lombardia più occidentale, al confine tra le province di Milano e Varese. Pioggia molto forte in atto a Busto Arsizio, Legnano, Inveruno, Ossona, Nerviano e Sedriano.

I temporali sono molto intensi e hanno fatto crollare la temperatura addirittura a +19°C in pianura, valore molto basso per il mese di luglio, mentre sono segnalate locali grandinate. E il maltempo continuerà ancora mercoledì e giovedì, su gran parte d’Italia con ulteriori fenomeni meteo estremi.

Maltempo, spettacolari cumulonembi carichi di saette tra Piemonte e Lombardia

Maltempo, forti temporali in Piemonte: le immagini da Biella

Di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: