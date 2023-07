Il maltempo ostacola l’elicottero: volo d’emergenza della Guardia Costiera per un bimbo dall’Elba a Firenze

MeteoWeb

Il maltempo che questa notte ha colpito la Toscana ha costretto la Guardia Costiera a realizzare un volo d’emergenza per un bambino in gravi condizioni di salute. Il bimbo, 6 anni, di nazionalità ceca, aveva una perforazione della milza e la rottura del polso. A causa del maltempo non è stato possibile far decollare l’elicottero Pegaso della Regione Toscana ed è stato allertato l’equipaggio dell’elicottero Nemo 04 della base aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana (La Spezia). Il velivolo ha provveduto al trasporto del piccolo, accompagnato dalla madre, dall’ospedale Portoferraio (Livorno), sull’Isola d’Elba, al pediatrico Meyer di Firenze, per ricevere le cure necessarie.

