Mare in tempesta nel Leccese: 7 persone messe in salvo

Nelle ultime ore, nelle acque del Salento, a causa del mare in tempesta, sono state soccorse messe prontamente in salvo addirittura sette persone, tra cui quattro bambini. L’intervento più complesso è avvenuto a Torre lapillo, Marina di Porto Cesareo (Le) al largo dello stabilimento balneare le Dune. In seguito ad un improvviso cambio di vento forte maestrale, cinque bagnanti, tre dei quali erano minori, sono stati sospinti fino alla spiaggia. I bagnanti rischiavano di annegare, non riuscendo a tornare in riva.

Fortunatamente, alcuni bagnanti che erano in spiaggia si sono accorti della scena e hanno allertato i bagnini e chiamato i soccorsi. Sono stati i bagnini a nuoto e con un pattino a raggiungere i malcapitati e a condurli, non senza difficoltà, a riva. Nell’intervento di soccorso, uno dei bagnini è rimasto ferito.

Altri interventi di soccorso a causa del mare in tempesta

Inoltre, a Gallipoli durante la manifestazione della cuccagna, un altro minore è stato soccorso dalla polizia di stato mentre era a bordo di una imbarcazione privata. Il piccolo è stato colto da malore ed era complesso riportarlo a riva a causa delle condizioni del mare. Dopo il recupero da parte degli agenti che lo hanno riportato a riva con una moto d’acqua, il bimbo è stato sottoposto alle cure del caso.

Infine, a causa del vento forte un trentenne in difficoltà su una tavola oceanica (sup) non riusciva a tornare a riva e si allontanava sempre di più a largo. Dalla terraferma un amico si è accorto della scena con un binocolo e ha chiamato i soccorsi: fortunatamente, i poliziotti a bordo delle moto d’acqua lo hanno tratto in salvo.