Mattarella: “intendiamo collaborare con il Cile anche su Artico e Spazio”

MeteoWeb

“Sono eccellenti” i rapporti tra Italia e Cile a livello scientifico e culturale: li ha definiti così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita nel Paese. Sul piano scientifico e tecnologico “abbiamo una collaborazione ampia” e puntiamo ad accrescere le nostre collaborazioni “anche sullo Spazio con la collaborazione tra le nostre agenzie spaziali” ma anche “sull’Artico che è una zona cruciale per il mondo e il suo futuro per il quale il Cile è protagonista e l’Italia intende collaborare intensamente sul piano scientifico,” ha sottolineato il Capo dello Stato nel corso di una conferenza stampa con il presidente cileno, Gabriel Boric, al palazzo della Moneda.