Mattarella in Paraguay: “Paese all’avanguardia nelle rinnovabili, collaborazione su energia e cultura”

MeteoWeb

“Il Paraguay ha una produzione di energia pulita, interamente rinnovabile, che lo pone all’avanguardia di questo fronte fondamentale a tutela del clima nel mondo, di un passaggio graduale ma veloce a fonti di energie rinnovabili che non producono più inquinamento nell’atmosfera. Questo è un fronte sul quale pure la collaborazione tra Paraguay e Italia può essere sviluppata ampiamente in maniera concreta ed intensa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro ad Asuncion con il Presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benítez. “La collaborazione fra Paraguay e Italia che intendiamo sviluppare è su tanti fronti, anche su quello culturale e della sicurezza contro la corruzione e la criminalità organizzata”, aggiunge.

Domani, il Capo dello Stato visiterà la Diga Idroelettrica di Itaipu, un’opera monumentale alla cui costruzione hanno contribuito anche imprese italiane, che soddisfa quasi il 100% del fabbisogno energetico del Paraguay e il 20% di quello del Brasile. La diga di Itaipu viene considerata una delle ‘sette meraviglie’ ingegneristiche del ventesimo secolo: ha una lunghezza di 7.744 metri e un’altezza massima di 196 metri, l’equivalente di un edificio di 65 piani. La sua costruzione ha consumato 12,3 milioni di metri cubi di cemento, mentre il ferro e l’acciaio utilizzati avrebbero consentito la costruzione di 380 Tour Eiffel.

Benitez: “Italia partner strategico del Paraguay”

“Abbiamo una visione comune, delle sfide comuni nel processo di integrazione anche con l’Ue. L’Italia è un partner strategico, che può aiutarci a sviluppare la nostra economia. Grazie per la visita storica, una pietra miliare dei nostri rapporti, la sua presenza permetterà ai nostri legami storici di rafforzarsi sempre di più. Spero che questi giorni vi faranno sentire a casa vostra: il 30% della popolazione paraguaiana ha sangue italiano“. Lo ha detto il Presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, nelle dichiarazioni congiunte con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ad Asuncion. “Domani il Presidente Mattarella visiterà la Diga di Itaipù. Il Paraguay tra qualche settimana raggiungerà un traguardo importante, cioè il 100% della sua energia sarà prodotta da rinnovabili. Questo significa che c’è tanto spazio per favorire la complementarietà tra i nostri due Paesi, per far sì che questa energia pulita e rinnovabile venga messa a disposizione del mondo”, ha aggiunto Benitez.