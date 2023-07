Ambiente, Meloni: “la difesa prima questione, ma deve andare di pari passo con la sostenibilità economica”

MeteoWeb

“L’Unione Europea che fa scelte strategiche sulla transizione verde, digitale e energetica non può non considerare nella sua governance gli investimenti che i singoli paesi fanno in queste materie. E’ un’altra materia su cui Italia e Polonia sono assolutamente allineate“: è quanto ha dichiarato oggi il premier Giorgia Meloni durante l’incontro a Varsavia con il presidente polacco Mateusz Morawiecki. “Sulla transizione ambientale e la sostenibilità noi siamo dei conservatori quindi la difesa dell’ambiente è la prima delle questioni ma questa deve andare di pari passo con la sostenibilità economica. Anche su questo ci siamo trovati d’accordo“.