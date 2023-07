Meloni: “Italia messa a dura prova da incendi e maltempo, stiamo istruendo le richieste per lo stato di emergenza

MeteoWeb

“Gli incendi e i disastri metereologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l’Italia. Io sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari”. Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato sui propri canali social a proposito delle emergenze maltempo e incendi che stanno colpendo il Nord e il Sud dell’Italia. “Il Governo ha messo in campo tutti i mezzi di cui dispone e stiamo istruendo le richieste di stato di emergenza avanzate dalle Regioni colpite per deliberare le prime risorse. Siamo al lavoro per dare risposte immediate ed efficaci. Il Governo ha messo a disposizione a sostegno del lavoro delle Regioni tutti i mezzi dei quali cui dispone, ma devo ringraziare soprattutto i volontari, i Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle forze armate, alle forze di Polizia. Tutte le squadre sono mobilitate, così come Polizia e magistratura sono al lavoro per scoprire gli autori degli incendi dolosi”.

“I continui disastri ai quali abbiamo assistito negli ultimi mesi, da Ischia passando per l’Emilia Romagna fino a quello che vediamo in questi giorni, dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti. Questo significa – continua Meloni – che dobbiamo certo lavorare alla transizione, ma significa anche che dobbiamo fare quello che non si ha avuto il coraggio di fare a sufficienza nel passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio: quindi l’obiettivo di medio termine che il governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande Piano di prevenzione idrogeologica. Ce la vogliamo mettere tutta – conclude il Premier – per dare risposte immediate nel breve termine ma efficaci nel medio periodo”.