Messina, squalo nuota vicino a un bagnante: panico in spiaggia | VIDEO

Momenti di paura a Messina, dove uno squalo si è avvicinato ai bagnati che nuotavano a pochi metri dalla riva della spiaggia di Oliveri. Il video ha fatto il giro del web, suscitando diverse preoccupazioni. “Papà, uno è dietro di te”, urla una bambina in spiaggia. Dal filmato si vede l’uomo nuotare vicino alla riva e dietro la pinna del predatore che spunta dall’acqua a pochi metri dall’uomo.

In realtà, la presenza di questi predatori è un segnale di buona salute delle nostre acque. Non è chiaro il motivo dell’avvicinamento dell’esemplare, che è stato identificato come una verdesca, specie considerata innocua per l’uomo. In generale, gli squali si spingono in prossimità della riva quando sono in cerca di cibo.