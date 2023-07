Meteo, a Reggio Calabria clamoroso picco di +42°C ma resta lontano il record di caldo di 25 anni fa | DATI

MeteoWeb

Fa caldissimo al Sud Italia in questi giorni, ma c’è stato di peggio nella storia. Lo dimostra il dato meteo di Reggio Calabria, che ieri ha raggiunto i +42°C di temperatura massima facendo gridare allo scandalo. Effettivamente è un dato clamoroso, ma non è record. La temperatura più alta mai registrata a Reggio Calabria, infatti, è di +44°C e risale a luglio 1998, ben 25 anni fa. Significa che 25 anni fa a Reggio Calabria c’è stato un giorno così caldo che c’erano addirittura 2°C in più rispetto a ieri.

Numerosi, invece, i picchi di +43°C (il più recente due anni fa, ad agosto 2021). Come sempre i dati climatologici ci ricordano la realtà storica, rispetto alle sensazioni del momento secondo cui “non ho mai sentito così caldo prima d’ora“. L’ondata di caldo in corso è comunque molto intensa. Oggi in città la temperatura minima (!) non è scesa sotto i +31°C e adesso siamo a +38°C, in rapido aumento. Continuerà a fare molto caldo anche domani, poi lieve flessione domenica, e altri due giorni di fuoco con temperature in ulteriore aumento lunedì e martedì. Difficile battere il record del 1998, ma non impossibile. Rinfrescata più duratura da martedì sera.

