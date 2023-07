Meteo Calabria, caldo intenso in tutta la Regione: oggi +38°C a Cosenza e +36°C a Reggio | DATI

MeteoWeb

Gran caldo anche oggi in Calabria con temperature massime di +38°C a Cosenza, +37°C a Castrovillari, +36°C a Reggio Calabria e Montalto Uffugo e Mileto, +35°C a Corigliano Calabro, Cittanova, Gioiosa Ionica e Bovalino, +34°C a Catanzaro. E’ per questo che le strade di varie località calabresi, sono poco frequentate nelle ore più calde. Molti sindaci, infatti, raccomandano di uscire solo se strettamente necessario e invitano ad un uso responsabile dell’acqua potabile, in particolare negli orari di massimo utilizzo. Chi ha la possibilità cerca refrigerio nelle tante località turistiche della regione.

Al momento, tuttavia, la Protezione civile non comunica pericoli legati a particolari ondate di caldo per l’innalzarsi delle temperature. Una situazione che dovrebbe durare fino a domani, in attesa, da lunedì, della nuova ondata prevista in tutta Italia. Al momento non sono segnalati problemi particolari nelle sedi ospedaliere e al 118.

Di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: