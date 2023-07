Meteo Friuli Venezia Giulia: in arrivo caldo intenso, ma senza valori record

MeteoWeb

L’ondata di calore in arrivo nelle prossime ore in Italia raggiungerà anche il Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni dell’Osmer-Arpa Fvg, da domani fino a mercoledì farà progressivamente sempre più caldo ma senza raggiungere valori record. Domani si toccheranno i 34-35 gradi, lunedì i 35-36 e martedì – giorno più caldo – i 36-37. Per mercoledì sono invece previsti alcuni temporali che dovrebbero attenuare le temperature. La Regione Fvg ha attivato un numero a cui rivolgersi per chiedere informazioni, suggerimenti e consigli (0434.223522) in caso di ondate di calore. Il servizio viene fornito dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 8 alle 14. Il servizio resta attivo fino a 30 agosto.

