Meteo Germania, in Baviera gran caldo ma anche allerta temporali

Temperature tropicali a Monaco e in Baviera, dove per oggi sono attesi fino a +38°C, ma le autorità locali raccomandano ai cittadini di evitare di trovare refrigerio con un bagno nel fiume Isar, parlando di rischi considerevoli di rimanere incastrati negli alberi o in altri detriti caduti dopo la tempesta di mercoledì notte. Lo riporta la Sueddeutsche Zeitung, aggiungendo tuttavia che nell’ovest della Baviera sono previsti forti temporali, raffiche in stile uragano e talvolta grandine. Lunghe code si sono formate oggi all’ingresso di molte piscine all’aperto in Baviera. Secondo un portavoce del Servizio meteorologico tedesco (Dwd), citato dalla Sueddeutsche Zeitung, il caldo che sta colpendo la regione è dovuto a corrente d’aria subtropicale proveniente da Spagna e Nord Africa. Nella notte fra sabato e domenica sono possibili ‘notti tropicali’, cioè con temperatura non al di sotto dei 20 gradi, mentre le temperature dovrebbero rinfrescarsi domenica, attestandosi fra 25 e 29 gradi.

