Meteo, in Trentino Alto Adige caldo nella norma: lontanissimo il record del luglio 1952 | DATI

Un’ondata di caldo interesserà le Alpi fino a martedì prossimo mentre, in seguito, infiltrazioni di aria instabile favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali, anche intensi, in moto verso est. Da domani a martedì in Trentino sono quindi previste prevalenti condizioni di bel tempo con al più qualche isolato temporale e temperature sopra la media: nei fondovalle più bassi le temperature saranno più elevate con minime localmente superiori a +20 °C (notti tropicali) e massime vicine o superiori a +35°C ma non saranno battuti i record storici (a Trento Laste la temperatura massima registrata dal 1921 è di +40,4°C ed è stata misurata il 6 luglio 1952).

Dal pomeriggio sera di martedì e soprattutto da mercoledì aumenterà la probabilità di sviluppo di temporali anche intensi mentre le temperature tenderanno ad abbassarsi. La Protezione civile del Trentino ricorda che è soprattutto la popolazione anziana e fragile ad essere maggiormente vulnerabile alle onde di calore.

Meteo, bollino rosso in Alto Adige ma anche qui senza eccessi

Caldo anche in Alto Adige, dove domenica sono previste temperature massime a +30°C a Vipiteno e +35°C a Bolzano (oggi i valori massimi sono +29°C a Vipiteno e +34°C a Bolzano). Martedì, i comuni della Bassa Atesina e della Val d’Adige soggetti ad una valutazione “rossa”, ossia ad un elevato potenziale di rischio, saranno Gargazzone, Nalles, Terlano, Andriano, Bolzano, Cornedo, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Termeno, Egna, Cortaccia, Magrè, Cortina all’Adige e Salorno. Sempre martedì, i comuni di Merano, Marlengo, Cermes, Lana e Postal verranno invece valutati “arancioni”. “Oltre a un’alimentazione leggera e a una quantità sufficiente di liquidi, durante un’ondata di calore il corpo ha soprattutto bisogno di riposo: motivo per il quale andrebbe evitato lo sforzo fisico”, ha sottolineato l’assessore provinciale alla Protezione civile Arnold Schuler. Il bollettino di allerta viene pubblicato quotidianamente dal Centro funzionale provinciale

