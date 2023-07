Meteo, Italia divisa in due: anche oggi maltempo e freddo anomalo al Nord/Ovest, caldo (senza eccessi) al Centro/Sud

MeteoWeb

Il Nord/Ovest dell’Italia sta vivendo un’altra giornata di freddo anomalo in piena estate, con piogge sparse e temporali. La temperatura oggi non ha superato addirittura +20°C a Varese e Stresa, +21°C a Cannobio, Omegna e Arona, +22°C a Domodossola, Sangiano e Bulgarograsso, +23°C a Como, Verbania, Gallarate, Legnano, Rescaldina e Maccagno, +24°C a Vercelli, Biella, Lecco, Cassano d’Adda, Inveruno, Nerviano, Borgomanero e Briona, +25°C a Novara, Bergamo, Cuneo, Ivrea, Casale Monferrato, Seregno, Garlate, Saluzzo, Cantù e Treviglio, +26°C a Milano, Torino, Moncalieri, Corsico, Lesmo e Osnago, valori tipicamente autunnali.

Tra i forti temporali notturni e quelli mattutini, in Piemonte sono caduti 118mm di pioggia a Santena, 49mm a Poirino, 40mm a Masserano, 38mm a Castagneto Po, 23mm a Borgosesia, 22mm a Marentino, 16mm a Buttigliera d’Asti e Boves, 13mm a Verbania e Pralormo, 12mm a Peveragno. In Lombardia, invece, sono caduti 53mm di pioggia a Caleppio di Settala, 48mm a Mombretto di Mediglia, 44mm a Vignate, 40mm ad Abbiategrasso, 38mm a Corsico, 36mm a Robecco sul Naviglio, 34mm a Buccinasco, 27mm a Milano e Rovagnasco di Segrate, 25mm a Magenta, 24mm a Crema, 22mm a Cisliano, 20mm a Cassano d’Adda, 19mm a Vimodrone, 18mm a Settimo Milanese e Offanengo, 16mm a Trigolo, 15mm a Credera Rubbiano, 14mm a Corbetta, 11mm a Casalpusterlengo, Cinisello Balsamo e Geromina di Treviglio.

Il maltempo delle ultime ore è ben visibile nelle immagini satellitari (a corredo dell’articolo), con le nubi concentrate in modo particolare nelle zone dei grandi laghi al confine tra alto Piemonte e alta Lombardia nelle ore centrali della giornata:

Situazione molto diversa al Centro/Sud dove splende il sole e fa caldo, ma senza eccessi particolarmente anomali. Le temperature sono elevate, superiori alle medie del periodo, ma non troppo: siamo negli standard della normalità estiva e in modo particolare del periodo più caldo in assoluto della stagione, a metà luglio. Oggi le temperature più elevate del nostro Paese sono di +38°C a Caltanissetta, Città di Castello e Francavilla Fontana, +37°C a Siracusa, Foggia, Cosenza, Matera, Veglie, Taurisano e Acquaviva delle Fonti, +36°C a Firenze, Catania, Taranto, Reggio Calabria, Viterbo, Avellino, Cerignola, Spinazzola, Foligno e Mileto, +35°C a Roma, Caserta, Terni, Benevento, Cassino, Guidonia e Altamura, +34°C a Perugia, Salerno, Lecce, Catanzaro e Oristano. Magari le temperature rimanessero queste anche la prossima settimana: saranno stazionarie nel weekend, ma da lunedì inizierà un vero e proprio inferno di caldo africano con valori diffusamente oltre i +40°C in tutto il Paese, con picchi neanche isolati di +45°C. Si noterà eccome la differenza con il caldo di questa settimana, elevato ma in linea con la norma stagionale (non c’è mai stata un’estate senza giornate come quelle di oggi o dei giorni scorsi in Italia; al contrario il caldo della prossima settimana sarà di portata eccezionale).

