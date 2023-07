Meteo Piemonte, stasera ancora piogge e temporali poi temperature in forte aumento

MeteoWeb

Anche il Piemonte è sotto la cupola dell’alta pressione africana ma, almeno fino a lunedì, le temperature massime dovrebbero restare abbastanza lontane dai +40°C. Il Caldo è di tipo afoso e sono previsti temporali sulle zone alpine, tra la serata di oggi e la mattina di domani. Il bollettino delle ondate di calore diffuso da Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) rivela che l’indice di stress da calore è in crescita (dal valore 7.8 di oggi al 9.3 previsto lunedì 17 luglio) ma né oggi né domani è previsto un eccesso di eventi sanitari legati alla combinazione di alte temperature e umidità. Dai 31-32 gradi di oggi le massime in Piemonte saliranno nei prossimi giorni fino a 34-36 e anche di più tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio; quelle percepite a 37 nell’area metropolitana di Torino e a 39 nella provincia di Alessandria. La minima percepita si attesterà a 23 gradi nell’area metropolitana di Torino. Un lieve calo delle temperature è previsto dal 20 luglio.

