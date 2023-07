Meteo, le temperature minime di oggi: notte di fuoco in Sardegna, +30°C a Santadi

MeteoWeb

La fase instabile al Nord Italia è ormai conclusa: il weekend sarà all’insegna del sole e delle temperature in aumento. Di seguito le temperature minime registrate oggi, 8 luglio 2023, in alcune località italiane:

+11°C a Cortina d’Ampezzo

a Cortina d’Ampezzo +12°C a Leonessa

a Leonessa +13°C a Cascia, Cittareale, Posta, Monteleone di Spoleto, Arquata del Tronto, Amatrice, Piazza Armerina

a Cascia, Cittareale, Posta, Monteleone di Spoleto, Arquata del Tronto, Amatrice, Piazza Armerina +14°C a Norcia

a Norcia +15°C a Belluno, Vicenza, Arezzo, Capracotta

a Belluno, Vicenza, Arezzo, Capracotta +16°C a Foligno, Pesaro

a Foligno, Pesaro +17°C a Treviso, Imola, Faenza, Cesena, Campobasso, Isernia, L’Aquila, Fano, Senigallia

a Treviso, Imola, Faenza, Cesena, Campobasso, Isernia, L’Aquila, Fano, Senigallia +18°C a Bolzano, Varese, Udine, Modena, Ferrara, Forlì, Todi, Spoleto

a Bolzano, Varese, Udine, Modena, Ferrara, Forlì, Todi, Spoleto +19°C a Trento, Firenze, Pordenone, Biella, Alessandria, Bergamo, Fidenza, Rimini, Pistoia, Avellino, Benevento, Cosenza

a Trento, Firenze, Pordenone, Biella, Alessandria, Bergamo, Fidenza, Rimini, Pistoia, Avellino, Benevento, Cosenza +20°C a Padova, Verona, Vercelli, Asti, Verbania, Reggio Emilia, Siena, Perugia, Ancona, Fermo, Pescara, Chieti

a Padova, Verona, Vercelli, Asti, Verbania, Reggio Emilia, Siena, Perugia, Ancona, Fermo, Pescara, Chieti +21°C a Bologna, Torino, Novara, Monza, Lodi, Piacenza, Viterbo, Fiumicino, Tivoli, Frosinone, Barletta, Catanzaro, Siracusa

a Bologna, Torino, Novara, Monza, Lodi, Piacenza, Viterbo, Fiumicino, Tivoli, Frosinone, Barletta, Catanzaro, Siracusa +22°C a Venezia, Trieste, Viareggio, Piombino, Bisceglie, Bari, Lecce

a Venezia, Trieste, Viareggio, Piombino, Bisceglie, Bari, Lecce +23°C a Milano, Pisa, Frascati, Latina, Napoli, Sorrento, Salerno, Termoli, Vieste, Brindisi, Catania, Caltanissetta, Trapani, Sassari

a Milano, Pisa, Frascati, Latina, Napoli, Sorrento, Salerno, Termoli, Vieste, Brindisi, Catania, Caltanissetta, Trapani, Sassari +24°C a Roma, Civitavecchia, Ponza, Ventotene, San Felice Circeo, Anzio, Taranto, Porto Torres

a Roma, Civitavecchia, Ponza, Ventotene, San Felice Circeo, Anzio, Taranto, Porto Torres +25°C a Genova, Savona, Terracina, Alghero

a Genova, Savona, Terracina, Alghero +26°C a Lampedusa, Camogli, Roccapiemonte, Palermo, Bagheria, Capaci, Cagliari, Oristano

a Lampedusa, Camogli, Roccapiemonte, Palermo, Bagheria, Capaci, Cagliari, Oristano +27°C a Pantelleria, Imperia, Alassio, Loano, Laigueglia, Sori, Porto Pino, Sant’Antioco, Bosa Marina

a Pantelleria, Imperia, Alassio, Loano, Laigueglia, Sori, Porto Pino, Sant’Antioco, Bosa Marina +28°C a Sanremo

a Sanremo +30°C a Santadi

