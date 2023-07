Meteor-M mostra il Mare di Weddell al largo della costa dell’Antartide

MeteoWeb

Nell’immagine a infrarossi di Meteor-M – il Mare di Weddell al largo della costa dell’Antartide (ora c’è una notte polare), è contrassegnato l’iceberg A23a con un’area di 4170 km2 (per confronto, l’area di Mosca all’interno dei nuovi confini è di 2561 km2). Nel 1986, un enorme frammento si staccò dal bordo esterno della piattaforma di ghiaccio Filchner. Significativamente, questo è stato trovato anche dalle immagini satellitari.

Successivamente, si è rotto in tre iceberg, il più grande dei quali, che ha ricevuto l’indice A23a, si è arenato, diventando un’isola di ghiaccio per ben 37 anni. E all’inizio di questa settimana, questo gigantesco iceberg ha preso vita. Dopo essere tornato a galla, si sposta lentamente, a una velocità di 150 km al mese, lungo la costa dell’Antartide. Se nulla interferisce con la deriva, quest’anno verrà in acqua pulita. E mentre ti sposti ulteriormente in acque più calde, si scioglierà gradualmente.

Nella parte inferiore dell’immagine c’è un altro iceberg A-74 con un’area di 1550 km2, che si è staccato nel gennaio 2023. A causa del riscaldamento globale, lo scorrimento delle piattaforme di ghiaccio antartiche è accelerato e i giganti di ghiaccio hanno iniziato a staccarsi regolarmente da esse.