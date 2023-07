Il Ministro del Sudafrica contro la transizione energetica: “disattivare la centrale di Komati è stato un errore”

MeteoWeb

Il Ministro per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione Kgosientsho Ramokgopa è andato contro la posizione ufficiale del governo sulla strategia Just Energy Transition (JET) e ha dichiarato che lo smantellamento della centrale di Komati è stato un errore. La centrale a carbone di Komati a Mpumalanga – che aveva nove unità di generazione con una capacità totale installata di 1.000MW – è stata chiusa nell’ottobre 2022, dopo aver raggiunto la fine della sua vita operativa dopo 61 anni, per lasciare il posto alle energie rinnovabili come parte del piano JET.

La centrale sarà convertita in un sito dedicato all’energia rinnovabile alimentato con 150MW di energia solare, 70MW di energia eolica e 150MW di batterie di accumulo attraverso un prestito agevolato da parte della Banca Mondiale. Riferendosi all’accordo dello Standard Bank Group Corporate Citizenship, Ramokgopa ha postato un video di se stesso su Twitter dicendo che gli investitori internazionali avevano messo pressione sul Sud Africa per passare rapidamente a tecnologie a basse emissioni di carbonio a scapito della sicurezza energetica. “Se potessi, andremmo a riavviare le unità a Komati. Abbiamo chiuso la centrale elettrica che era la più performante al momento della chiusura“, ha dichiarato il Ministro Ramokgopa.

L’intervento di decarbonizzazione imposto al Sudafrica

“E perché qualcuno ci ha dato i soldi e ci ha detto di decarbonizzare, stiamo ottenendo 270MW di energia intermittente e abbiamo rimosso 1.000MW.” Il meeting dello Standard Bank ha coinvolto diversi attori sociali nella ricerca di soluzioni collaborative per passare dall’instabilità energetica alla certezza energetica. Al meeting hanno partecipato anche rappresentanti del Consiglio per l’energia del Sudafrica, dell’Associazione bancaria del Sudafrica e di Affari per il Sudafrica.

Il progetto Komati Repowering and Repurposing è a livello globale uno dei più grandi progetti di smantellamento, ripopolamento e riutilizzo di una centrale a carbone e mira a fungere da esempio di transizione energetica. L’Unione Nazionale dei Minatori e altri sindacati hanno precedentemente criticato lo smantellamento unilaterale di Komati, affermando che perpetuava la disuguaglianza, la disoccupazione e la povertà, sottolineando che i residenti dei comuni di Steve Tshwete e Emalahleni facevano molto affidamento su questa centrale per i posti di lavoro che offriva.

I costi della transizione energetica

Anche se Eskom ha dichiarato che nessun dipendente perderà il lavoro a causa della chiusura, Ramokgopa si è lamentato dell’impatto della transizione energetica a livello economico e sul capitale umano che rappresentano i dipendenti della centrale di Komati. Ramokgopa ha sottolineato come la democratizzazione di questa accordo dovrebbe essere parte della transizione energetica, perché la gente di Komati ha avuto modo di sapere solo a cose fatte che la centrale era in fase di chiusura.

“Abbiamo spostato da lì i posti di lavoro e mi è stato detto che la relazione è 1:3“, ha dichiarato Ramokgopa . “Così una parte dei posti di lavoro che sono stati creati nelle miniere al di fuori della centrale, le persone che lavoravano ai macchinari, le persone che lavoravano nelle miniere, le persone che vendevano sul ciglio della strada (e) quei tipi che lavoravano alle miniere e alla centrale elettrica hanno perso il lavoro, quindi ora Komati è una città fantasma, ed ecco perché se ne deve parlare.”

Ramokgopa ha aggiunto: “Naturalmente, sto affermando cose che vanno contro quella che è una posizione ufficiale del governo, ma… la verità deve essere raccontata di un’ingiustizia che si sta svolgendo in Komati in nome della transizione. Sono a corto di 1.000MW che dovrebbe ridurre uno stadio di spargimento del carico. Le imprese dovrebbero prosperare, ma non è così, abbiamo obblighi internazionali. Mi dispiace, abbiamo un obbligo verso il popolo sudafricano e la nazione.”