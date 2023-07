Missione DART: Hubble cattura massi in fuga dall’asteroide Dimorphos

MeteoWeb

Gli astronomi che utilizzano la straordinaria sensibilità del telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA hanno scoperto uno sciame di massi che probabilmente sono stati espulsi dall’asteroide Dimorphos quando la NASA ha deliberatamente fatto scontrare il veicolo spaziale DART da mezza tonnellata contro l’asteroide a circa 22.500km/h. DART ha colpito intenzionalmente Dimorphos il 26 settembre 2022, modificando leggermente la traiettoria della sua orbita attorno all’asteroide più grande Didymos.

I 37 massi espulsi variano in dimensioni da 1 metro a 6,7 metri di diametro, in base alla fotometria di Hubble. Si stanno allontanando dall’asteroide a circa un chilometro all’ora. La massa totale in questi massi rilevati è circa lo 0,1% della massa di Dimorphos. I massi sono alcuni degli oggetti più tenui mai visti nel Sistema Solare.

Ciò apre una nuova dimensione per lo studio delle conseguenze dell’esperimento DART utilizzando l’imminente missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che dovrebbe essere lanciata nel 2024. Il veicolo spaziale eseguirà un’indagine dettagliata post-impatto dell’asteroide Dimorphos. Hera trasformerà l’esperimento su larga scala in una tecnica di difesa planetaria ben compresa e ripetibile che un giorno potrebbe essere utilizzata per davvero.

Molto probabilmente i massi non sono pezzi frantumati del minuscolo asteroide causati dall’impatto. Erano già sparsi sulla superficie dell’asteroide, come evidente nell’ultima immagine ravvicinata scattata dalla sonda DART appena due secondi prima della collisione, quando si trovava a soli 11 chilometri sopra la superficie. Il team scientifico che ha osservato questi massi con Hubble stima che l’impatto abbia scosso il 2% dei massi sulla superficie dell’asteroide. Mentre le osservazioni dei massi da parte di Hubble forniscono anche una stima delle dimensioni del cratere da impatto di DART, Hera alla fine determinerà le dimensioni effettive del cratere.

L’asteroide Dimorphos

Molto tempo fa, Dimorphos potrebbe essersi formato da materiale sparso nello spazio dal più grande asteroide Didymos. Il corpo del genitore potrebbe aver ruotato troppo velocemente o potrebbe aver perso materiale dopo una collisione con un altro oggetto, tra gli altri scenari. Il materiale espulso ha formato un anello che si è fuso gravitazionalmente per formare Dimorphos. Questo lo renderebbe un cumulo di macerie volanti di detriti rocciosi tenuti insieme dalla forza relativamente debole della sua gravità. Pertanto, l’interno probabilmente non è solido, ma ha una struttura più simile a un grappolo d’uva.

Non è chiaro come i massi siano stati sollevati dalla superficie dell’asteroide. Potrebbero far parte di un pennacchio di materiale espulso fotografato da Hubble e altri osservatori. Oppure un’onda sismica dell’impatto potrebbe aver attraversato l’asteroide, come colpire una campana con un martello, scuotendo le macerie superficiali.

I team DART e LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids) hanno anche studiato i massi rilevati nelle immagini scattate dalla fotocamera LUKE (LICIACube Unit Key Explorer) di LICIACube nei minuti immediatamente successivi all’impatto cinetico di DART.