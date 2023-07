Modello matematico Unical simula propagazione degli incendi

MeteoWeb

Nel 2022 in Calabria, sono andati a fuoco 1800 ettari di bosco secondo quanto riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Questo rende la Calabria la seconda regione, dopo la Sicilia, per superficie forestale bruciata. E proprio sullo Studio di un modello matematico previsionale, in grado di simulare la propagazione di un incendio, tenendo conto di fattori quali la topografia del terreno, la velocità e direzione in cui spira il vento in tempo reale oltre alla presenza di una vegetazione fitta o rada, è incentrato l’articolo redatto dal ricercatore dell’Università della Calabria Carmelo Scuro, che ha vinto il “Best conference paper award” ed è stato, quindi, premiato come il miglior lavoro nell’ambito di questo settore di ricerca, in occasione della conferenza internazionale “Metrology for living environment 2023“.

Lo Studio, è scritto in una nota dell’Unical, “potrà essere utile per applicazioni concrete nell’ambito di Protezione civile, grazie alla possibilità di conoscere, in anticipo, l’evoluzione di un incendio, date le caratteristiche di un particolare territorio, permettendo lo sviluppo di applicazioni capaci di simulare scenari realistici di intervento in tempo reale, fornendo così un valido strumento di supporto alle decisioni degli enti e corpi preposti allo spegnimento dell’incendio e alla tutela dell’ambiente e della incolumità pubblica, riducendo il tempo per l’estinzione dello stesso e minimizzando la perdita di superficie boschiva“. I ricercatori, che hanno effettuato le simulazioni, hanno adottato come caso Studio una porzione boschiva della Sila. Il lavoro di ricerca è stato sviluppato nell’ambito dell’Ecosistema dell’Innovazione Tech4You finanziato dal PNRR.