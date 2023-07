Il monsone estivo flagella la Corea del Sud: auto intrappolate in tunnel sotterraneo, bilancio sempre più drammatico | FOTO

MeteoWeb

La Corea del Sud sta affrontando il culmine della stagione dei monsoni estivi e negli ultimi 4 giorni si sono registrate piogge torrenziali, che hanno causato, tra le altre cose, l’esondazione di una grande diga. Il Ministero dell’Interno ha riferito che 33 persone sono morte e altre 10 sono disperse a causa del maltempo. I soccorritori stanno ancora lottando per raggiungere più di 10 auto intrappolate in un tunnel sotterraneo di 430 metri a Cheongju, nella provincia di North Chungcheong, ha riferito il Ministero. Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, il tunnel è stato inondato sabato mattina dopo che le acque alluvionali sono arrivate troppo rapidamente per permettere alle persone all’interno di scappare. Sette corpi sono stati recuperati al momento dal tunnel e i sommozzatori hanno lavorato 24 ore su 24 alla ricerca di altre vittime, ha affermato il ministero dell’Interno.

Le immagini trasmesse dalla televisione locale hanno mostrato un flusso torrenziale di acqua proveniente da un fiume vicino che aveva rotto gli argini allagando il tunnel, mentre i soccorritori faticavano a usare le barche per raggiungere le persone all’interno.

La maggior parte delle vittime, tra cui 17 morti e 9 dispersi, sono stati confermati nella provincia di Gyeongsang settentrionale, e sono state provocate da massicce frane nell’area montuosa che hanno travolto le case con persone all’interno. Alcune delle persone dichiarate disperse sono state spazzate via dalla furia dell’acqua quando un fiume è esondato nella provincia, ha riferito il Ministero dell’Interno.

È prevista ancora pioggia fino a mercoledì e la Korea Meteorological Administration ha avvertito che le condizioni meteorologiche rappresentano un “grave” pericolo.